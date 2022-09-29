ميشال معوّض: هذه الجلسة كانت خطوة أساسية بمسار جمع المعارضة لانه تم تشكيل أكثرية وازنة من المعارضة التي انتخبتني واليوم هناك 36 نائباً أعطوني الثقة و4 أعربوا عن دعمي رغم تغيبهم