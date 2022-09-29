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29 أيلول 2022 - 05:10
29/09/2022 05:10:54
ميشال معوّض: هذه الجلسة كانت خطوة أساسية بمسار جمع المعارضة لانه تم تشكيل أكثرية وازنة من المعارضة التي انتخبتني واليوم هناك 36 نائباً أعطوني الثقة و4 أعربوا عن دعمي رغم تغيبهم
ميشال معوّض: هذه الجلسة كانت خطوة أساسية بمسار جمع المعارضة لانه تم تشكيل أكثرية وازنة من المعارضة التي انتخبتني واليوم هناك 36 نائباً أعطوني الثقة و4 أعربوا عن دعمي رغم تغيبهم
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LBCI News Lebanon
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