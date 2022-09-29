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29 أيلول 2022 - 06:26
29/09/2022 06:26:09
معلومات للـLBCI: تكتل الاعتدال الوطني وحلفاؤه بلال الحشيمي ونبيل بدر وعماد الحوت وجميل عبود هم الذين صوتوا لـ"لبنان" في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
معلومات للـLBCI: تكتل الاعتدال الوطني وحلفاؤه بلال الحشيمي ونبيل بدر وعماد الحوت وجميل عبود هم الذين صوتوا لـ"لبنان" في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
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