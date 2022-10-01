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01 تشرين الأول 2022 - 03:27
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وصول السفيرة الأميركية الى بعبدا لتسليم رئيس الجمهورية العرض الرسمي الذي وضعه الوسيط الأميركي آموس هوكستين في ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل

وصول السفيرة الأميركية الى بعبدا لتسليم رئيس الجمهورية العرض الرسمي الذي وضعه الوسيط الأميركي آموس هوكستين في ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل Lebanon, news ,lbci ,أخبار بعبدا,الأميركية,السفيرة,وصول,
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وصول السفيرة الأميركية الى بعبدا لتسليم رئيس الجمهورية العرض الرسمي الذي وضعه الوسيط الأميركي آموس هوكستين في ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل
Lebanon News
 
 
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