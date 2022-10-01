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01 تشرين الأول 2022 - 03:27
01/10/2022 03:27:00
وصول السفيرة الأميركية الى بعبدا لتسليم رئيس الجمهورية العرض الرسمي الذي وضعه الوسيط الأميركي آموس هوكستين في ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل
وصول السفيرة الأميركية الى بعبدا لتسليم رئيس الجمهورية العرض الرسمي الذي وضعه الوسيط الأميركي آموس هوكستين في ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل
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LBCI News Lebanon
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