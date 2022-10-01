أخبار لبنان
01 تشرين الأول 2022 - 03:36
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عون يتسلم من السفيرة الأميركية رسالة خطية من هوكستين حول اقتراحات ترسيم الحدود البحرية

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عون يتسلم من السفيرة الأميركية رسالة خطية من هوكستين حول اقتراحات ترسيم الحدود البحرية
Lebanon News
تسلّم رئيس الجمهورية ميشال عون من سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، رسالة خطية من الوسيط الأميركي آموس هوكستين حول الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
 
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