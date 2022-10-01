أخبار لبنان 01 تشرين الأول 2022 - 03:36 01/10/2022 03:36:30 عون يتسلم من السفيرة الأميركية رسالة خطية من هوكستين حول اقتراحات ترسيم الحدود البحرية

عون يتسلم رسالة خطية من هوكستين حول اقتراحات ترسيم الحدود البحرية

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LBCI News Lebanon

تسلّم رئيس الجمهورية ميشال عون من سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، رسالة خطية من الوسيط الأميركي آموس هوكستين حول الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية. الإعلان



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