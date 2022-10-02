ما حقيقة مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر عملية خطف لولد في منطقة تعلبايا؟

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه يتم التداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عملية خطف لولد عن الطريق العام بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١ في منطقة تعلبايا البقاعية.وأفادت بأنه بعد المتابعة تبين أن الحادثة ليست أمنية بل لها خلفيات عائلية وان والد الفتى الذي يبلغ من العمر 12 سنة هو الذي اخذه من طليقته، مشيرة الى أن التحقيق جار بإشراف القضاء.لذلك، طلبت هذه المديرية العامة عدم نشر هكذا أخبار التي تثير القلق في صفوف المواطنين قبل التأكد من صحتها، طالبة ممن وصله هذا الخبر اعادة ارسال التوضيح الى مصدره توخياً للحقيقة.