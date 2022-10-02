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02 تشرين الأول 2022 - 14:51
02/10/2022 14:51:17
كنعان لـ"صوت الناس": هناك قاسم مشترك بين الحكومات المتعاقبة في ما يتعلق بالخطة الانقاذية وهو الهيركات على المودعين والخوف الفعلي من ان نصل الى مكان تفقد فيه الثقة بالكامل
كنعان لـ"صوت الناس": هناك قاسم مشترك بين الحكومات المتعاقبة في ما يتعلق بالخطة الانقاذية وهو الهيركات على المودعين والخوف الفعلي من ان نصل الى مكان تفقد فيه الثقة بالكامل
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LBCI News Lebanon
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