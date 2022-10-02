كنعان لـ"صوت الناس": هناك قاسم مشترك بين الحكومات المتعاقبة في ما يتعلق بالخطة الانقاذية وهو الهيركات على المودعين والخوف الفعلي من ان نصل الى مكان تفقد فيه الثقة بالكامل