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02 تشرين الأول 2022 - 14:51
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كنعان لـ"صوت الناس": هناك قاسم مشترك بين الحكومات المتعاقبة في ما يتعلق بالخطة الانقاذية وهو الهيركات على المودعين والخوف الفعلي من ان نصل الى مكان تفقد فيه الثقة بالكامل

كنعان لـ"صوت الناس": هناك قاسم مشترك بين الحكومات المتعاقبة في ما يتعلق بالخطة الانقاذية وهو الهيركات على المودعين والخوف الفعلي من ان نصل الى مكان تفقد فيه الثقة بالكامل Lebanon, news ,lbci ,أخبار الناس,quot,كنعان,
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كنعان لـ&quot;صوت الناس&quot;: هناك قاسم مشترك بين الحكومات المتعاقبة في ما يتعلق بالخطة الانقاذية وهو الهيركات على المودعين والخوف الفعلي من ان نصل الى مكان تفقد فيه الثقة بالكامل
Lebanon News
 
 
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