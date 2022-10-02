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02 تشرين الأول 2022 - 14:56
02/10/2022 14:56:13
كنعان لـ"صوت الناس": أي تعديل للدولار الجمركي يجب أن يأخذ بالاعتبار واقع المجتمع اللبناني والخطة الاقتصادية المنتظرة من الحكومة ولا يجوز "سلخ" الناس ومعالجة كل شيء على حساب الناس
كنعان لـ"صوت الناس": أي تعديل للدولار الجمركي يجب أن يأخذ بالاعتبار واقع المجتمع اللبناني والخطة الاقتصادية المنتظرة من الحكومة ولا يجوز "سلخ" الناس ومعالجة كل شيء على حساب الناس
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LBCI News Lebanon
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