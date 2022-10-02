آخر الأخبار
02 تشرين الأول 2022 - 15:20
Back

كنعان لـ"صوت الناس": "حكومة فيها الكل" هي أسوأ حكومة لأنها لا تُحاسب فلبنان يحتاج الى أكثرية تحكم وأقلية تعارض فإن نجحت الحكومة تبقى وان فشلت تذهب الى بيتها

كنعان لـ"صوت الناس": "حكومة فيها الكل" هي أسوأ حكومة لأنها لا تُحاسب فلبنان يحتاج الى أكثرية تحكم وأقلية تعارض فإن نجحت الحكومة تبقى وان فشلت تذهب الى بيتها Lebanon, news ,lbci ,أخبار الناس,quot,كنعان,
episodes
كنعان لـ&quot;صوت الناس&quot;: &quot;حكومة فيها الكل&quot; هي أسوأ حكومة لأنها لا تُحاسب فلبنان يحتاج الى أكثرية تحكم وأقلية تعارض فإن نجحت الحكومة تبقى وان فشلت تذهب الى بيتها
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

الإعلان
إقرأ أيضاً