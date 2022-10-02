كنعان لـ"صوت الناس": الرئيس رئيس الدولة وصلاحياته بالدستور واضحة وهو ليس "شاهدا ما شفش حاجة" ولن نقبل بعد اليوم ان يكون الرئيس "قاعد على طاولة مش شايفو حدا" ومن سندعمه يجب ان يتوافق مع رؤيتنا وطروحاتنا التي سنطرحها قريبا