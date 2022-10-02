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02 تشرين الأول 2022 - 15:22
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كنعان لـ"صوت الناس": الرئيس رئيس الدولة وصلاحياته بالدستور واضحة وهو ليس "شاهدا ما شفش حاجة" ولن نقبل بعد اليوم ان يكون الرئيس "قاعد على طاولة مش شايفو حدا" ومن سندعمه يجب ان يتوافق مع رؤيتنا وطروحاتنا التي سنطرحها قريبا

كنعان لـ"صوت الناس": الرئيس رئيس الدولة وصلاحياته بالدستور واضحة وهو ليس "شاهدا ما شفش حاجة" ولن نقبل بعد اليوم ان يكون الرئيس "قاعد على طاولة مش شايفو حدا" ومن سندعمه يجب ان يتوافق مع رؤيتنا وطروحاتنا التي سنطرحها قريبا Lebanon, news ,lbci ,أخبار الناس,quot,كنعان,
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كنعان لـ&quot;صوت الناس&quot;: الرئيس رئيس الدولة وصلاحياته بالدستور واضحة وهو ليس &quot;شاهدا ما شفش حاجة&quot; ولن نقبل بعد اليوم ان يكون الرئيس &quot;قاعد على طاولة مش شايفو حدا&quot; ومن سندعمه يجب ان يتوافق مع رؤيتنا وطروحاتنا التي سنطرحها قريبا
Lebanon News
 
 
 
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