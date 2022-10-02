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02 تشرين الأول 2022 - 15:22
02/10/2022 15:22:51
كنعان لـ"صوت الناس": الرئيس رئيس الدولة وصلاحياته بالدستور واضحة وهو ليس "شاهدا ما شفش حاجة" ولن نقبل بعد اليوم ان يكون الرئيس "قاعد على طاولة مش شايفو حدا" ومن سندعمه يجب ان يتوافق مع رؤيتنا وطروحاتنا التي سنطرحها قريبا
كنعان لـ"صوت الناس": الرئيس رئيس الدولة وصلاحياته بالدستور واضحة وهو ليس "شاهدا ما شفش حاجة" ولن نقبل بعد اليوم ان يكون الرئيس "قاعد على طاولة مش شايفو حدا" ومن سندعمه يجب ان يتوافق مع رؤيتنا وطروحاتنا التي سنطرحها قريبا
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LBCI News Lebanon
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