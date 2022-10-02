آخر الأخبار
02 تشرين الأول 2022 - 15:32
Back

كنعان لـ"صوت الناس": الاجواء تشير الى أن "حكومة في" ولكن لا أرى حتى الآن نضوجا في انتخاب رئيس قبل ٣١ تشرين الأول

كنعان لـ"صوت الناس": الاجواء تشير الى أن "حكومة في" ولكن لا أرى حتى الآن نضوجا في انتخاب رئيس قبل ٣١ تشرين الأول Lebanon, news ,lbci ,أخبار الناس,quot,كنعان,
episodes
كنعان لـ&quot;صوت الناس&quot;: الاجواء تشير الى أن &quot;حكومة في&quot; ولكن لا أرى حتى الآن نضوجا في انتخاب رئيس قبل ٣١ تشرين الأول
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

الإعلان
إقرأ أيضاً