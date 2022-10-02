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02 تشرين الأول 2022 - 15:32
02/10/2022 15:32:02
كنعان لـ"صوت الناس": الاجواء تشير الى أن "حكومة في" ولكن لا أرى حتى الآن نضوجا في انتخاب رئيس قبل ٣١ تشرين الأول
كنعان لـ"صوت الناس": الاجواء تشير الى أن "حكومة في" ولكن لا أرى حتى الآن نضوجا في انتخاب رئيس قبل ٣١ تشرين الأول
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LBCI News Lebanon
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