آخر الأخبار
04 تشرين الأول 2022 - 14:44
Back

بو صعب لـ"حوار المرحلة": إذا قرر باسيل تسمية أي وزير في الحكومة الجديدة فهذا حقه الطبيعي ومن حق الجميع طرح الأسماء

بو صعب لـ"حوار المرحلة": إذا قرر باسيل تسمية أي وزير في الحكومة الجديدة فهذا حقه الطبيعي ومن حق الجميع طرح الأسماء Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,
episodes
بو صعب لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: إذا قرر باسيل تسمية أي وزير في الحكومة الجديدة فهذا حقه الطبيعي ومن حق الجميع طرح الأسماء
Lebanon News
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

الإعلان
إقرأ أيضاً