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04 تشرين الأول 2022 - 14:47
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بو صعب لـ"حوار المرحلة": التيار الوطني الحر لا يخفي مطلبه بتغيير حاكم مصرف لبنان ولكن رئيس الجمهورية أكد لي أنه ليس لديه مشكلة في أي اسم بديل لرياض سلامة

بو صعب لـ"حوار المرحلة": التيار الوطني الحر لا يخفي مطلبه بتغيير حاكم مصرف لبنان ولكن رئيس الجمهورية أكد لي أنه ليس لديه مشكلة في أي اسم بديل لرياض سلامة Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,
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بو صعب لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: التيار الوطني الحر لا يخفي مطلبه بتغيير حاكم مصرف لبنان ولكن رئيس الجمهورية أكد لي أنه ليس لديه مشكلة في أي اسم بديل لرياض سلامة
Lebanon News
 
 
 
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