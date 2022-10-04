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04 تشرين الأول 2022 - 14:47
04/10/2022 14:47:43
بو صعب لـ"حوار المرحلة": التيار الوطني الحر لا يخفي مطلبه بتغيير حاكم مصرف لبنان ولكن رئيس الجمهورية أكد لي أنه ليس لديه مشكلة في أي اسم بديل لرياض سلامة
بو صعب لـ"حوار المرحلة": التيار الوطني الحر لا يخفي مطلبه بتغيير حاكم مصرف لبنان ولكن رئيس الجمهورية أكد لي أنه ليس لديه مشكلة في أي اسم بديل لرياض سلامة
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LBCI News Lebanon
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