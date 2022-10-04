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04 تشرين الأول 2022 - 14:53
04/10/2022 14:53:21
بو صعب لـ"حوار المرحلة": أرى أن الحكومة لن تبصر النور ولكن قد يتم تشكيلها بشكل فجائي فحكومة تصريف الاعمال لا تستطيع استلام مهام رئيس الجمهورية
بو صعب لـ"حوار المرحلة": أرى أن الحكومة لن تبصر النور ولكن قد يتم تشكيلها بشكل فجائي فحكومة تصريف الاعمال لا تستطيع استلام مهام رئيس الجمهورية
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