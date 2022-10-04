آخر الأخبار
04 تشرين الأول 2022 - 14:54
Back

بو صعب لـ"حوار المرحلة": أنا لا أقاطع أي جلسة للمجلس النيابي لأنني اعتبر أن لبنان لا يحتمل الفراغ

بو صعب لـ"حوار المرحلة": أنا لا أقاطع أي جلسة للمجلس النيابي لأنني اعتبر أن لبنان لا يحتمل الفراغ Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,
episodes
بو صعب لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: أنا لا أقاطع أي جلسة للمجلس النيابي لأنني اعتبر أن لبنان لا يحتمل الفراغ
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

الإعلان
إقرأ أيضاً