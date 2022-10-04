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04 تشرين الأول 2022 - 15:25
04/10/2022 15:25:56
بو صعب لـ"حوار المرحلة" حول ملف ترسيم الحدود: لم نتنازل عن حقوق لبنان وديفيد شينكر لا يعلم بتفاصيل الاتفاق فمن حقه ان يحلّل كأي مواطن عادي لا أكثر والنصر للبنان
بو صعب لـ"حوار المرحلة" حول ملف ترسيم الحدود: لم نتنازل عن حقوق لبنان وديفيد شينكر لا يعلم بتفاصيل الاتفاق فمن حقه ان يحلّل كأي مواطن عادي لا أكثر والنصر للبنان
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