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04 تشرين الأول 2022 - 15:25
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بو صعب لـ"حوار المرحلة" حول ملف ترسيم الحدود: لم نتنازل عن حقوق لبنان وديفيد شينكر لا يعلم بتفاصيل الاتفاق فمن حقه ان يحلّل كأي مواطن عادي لا أكثر والنصر للبنان

بو صعب لـ"حوار المرحلة" حول ملف ترسيم الحدود: لم نتنازل عن حقوق لبنان وديفيد شينكر لا يعلم بتفاصيل الاتفاق فمن حقه ان يحلّل كأي مواطن عادي لا أكثر والنصر للبنان Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,
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بو صعب لـ&quot;حوار المرحلة&quot; حول ملف ترسيم الحدود: لم نتنازل عن حقوق لبنان وديفيد شينكر لا يعلم بتفاصيل الاتفاق فمن حقه ان يحلّل كأي مواطن عادي لا أكثر والنصر للبنان
Lebanon News
 
 
 
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