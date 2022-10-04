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04 تشرين الأول 2022 - 15:30
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بو صعب لـ"حوار المرحلة": لا اعتقد ان هناك تطورات سلبية بملف الترسيم لكن خلال المسار هناك مفاجآت لذلك اقول دوماً: "ما تقول فول غير ما يصير بالمكيول"

بو صعب لـ"حوار المرحلة": لا اعتقد ان هناك تطورات سلبية بملف الترسيم لكن خلال المسار هناك مفاجآت لذلك اقول دوماً: "ما تقول فول غير ما يصير بالمكيول" Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,
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بو صعب لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: لا اعتقد ان هناك تطورات سلبية بملف الترسيم لكن خلال المسار هناك مفاجآت لذلك اقول دوماً: &quot;ما تقول فول غير ما يصير بالمكيول&quot;
Lebanon News
 
 
 
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