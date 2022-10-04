آخر الأخبار
04 تشرين الأول 2022 - 15:30
04/10/2022 15:30:56
بو صعب لـ"حوار المرحلة": لا اعتقد ان هناك تطورات سلبية بملف الترسيم لكن خلال المسار هناك مفاجآت لذلك اقول دوماً: "ما تقول فول غير ما يصير بالمكيول"
بو صعب لـ"حوار المرحلة": لا اعتقد ان هناك تطورات سلبية بملف الترسيم لكن خلال المسار هناك مفاجآت لذلك اقول دوماً: "ما تقول فول غير ما يصير بالمكيول"
Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً