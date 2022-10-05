اقتصاد
05 تشرين الأول 2022 - 04:52
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وزارة الإقتصاد للمواطنين: تعليق دفع القيمة المضافة TVA على فواتير المولدات بانتظار رد وزارة المالية

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وزارة الإقتصاد للمواطنين: تعليق دفع القيمة المضافة TVA على فواتير المولدات بانتظار رد وزارة المالية
Lebanon News
بعد ورود شكاوى من المواطنين عن زيادة الضريبة على القيمة المضافة على فواتير مولدات الكهرباء لشهر أيلول، وبما ان التحقيق بهذا الموضوع يدخل ضمن اختصاص وزارة المالية، وجّه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام كتاباً الى وزارة المالية يطلب فيه إفادته بقانونية خضوع مولدات الكهرباء للضريبة على القيمة المضافة.
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وبالتالي، طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة من المواطنين تعليق دفع الضريبة على القيمة المضافة لحين ورود جواب وزارة المالية ليبنى على الشيء مقتضاه.

ونبهت الوزارة أصحاب الموالدات من أن أي زيادة للـTVA على الفواتير في حال أتت مخالفة للقانون ستؤدي الى إحالة المخالفين على النيابة العامة المالية. 

وأعادت الوزارة التأكيد بوجوب تسعير وتسديد الفواتير بالليرة اللبنانية حصراً.
 
 
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