اختلس مبلغ ١٠٠ مليون ليرة من الشركة التي يعمل فيها وادعى تعرضه لعملية سلب بقوة السلاح... وهذا ما حلّ به!

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كشفت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أنه بتاریخ 28-09-2022 ادّعى أحد المواطنين، وهو يعمل بصفة سائق في إحدى شركات المطبوعات، أنّ مجهولين أقدموا على سلبه مبلغ 100 مليون ليرة لبنانية بقوّة السلاح أثناء انتقاله على متن سيارته في محلة الحريق - أوتوستراد كفرّمان، وأنّ المبلغ المذكور عائد للشركة التي يعمل فيها.وأفادت هذه المديريّة العامّة في بيان، بأنه على الفور باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات الجريمة، وبنتيجة المتابعة التي قامت بها الشعبة تم الاشتباه بأن المدعي قد اختلق ما ورد في ادعائه، وأنه قام باختلاس المبلغ المالي المذكور أعلاه. وبتاریخ 29-09-2022، استُدعي هذا الأخير للتحقيق معه من قبل عناصر الشعبة، وبعد مواجهته بالأدلة القاطعة التي تثبت عدم صحّة ادّعائه، عاد واعترف أنه لم يتعرّض لعملية سلب بقوة السلاح، وأنه قام باختلاس المبلغ المذكور، وقام بتخبئته في بلدة حبوش تحت الجسر داخل حائط من الحجر الصخري.وذكرت أنه بعد الانتقال إلى المحلّة، تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من ضبط مبلغ 50 مليون ليرة لبنانية، 965 دولارا أميركيا، كما ضبط بحوزته مبلغ 37 مليون ليرة لبنانية.وبحسب بيان المديريّة العامّة، فقد أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المبلغ المضبوط المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.