وزارة الصحة أعلنت تسجيل أول إصابة بالكوليرا في عكار

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أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل أول إصابة بالكوليرا في 5 تشرين الأول في لبنان في محافظة عكار. وحالة المريض مستقرة وهو يتلقى العلاج في المستشفى.وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي الحالة الأولى في لبنان منذ 1993 (تاريخ آخر تفش للكوليرا).وذكرت وزارة الصحة العامة بأن الكوليرا ناتجة عن جرثومة تنتقل عبر مياه الشرب أو تناول مواد غذائية ملوثة، أو من شخص إلى آخر عبر الأيدي الملوثة. وتمتد فترة حضانة المرض من يومين إلى 5 أيام. وتشمل العوارض إسهال مائي غزير مسببًا مضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة في حال عدم المعالجة.وأوصت وزارة الصحة العامة المواطنين والمقيمين بضرورة إعتماد الأساليب التالية للوقاية من الكوليرا:• عدم شرب أو إستعمال مياه غير مأمونة وينصح بشرب المياه من قوارير مياه معبأة مقفلة مضمونة المصدر.• عدم الشرب و الأكل من الأواني نفسها مع الآخرين.• غسل اليدين بالماء والصابون على نحو منتظم قبل تحضير الأطعمة أو تناولها، وبعد استعمال المرحاض.• الحفاظ على النظافة الشخصية ونظافة الأغذية.• طهي الطعام بشكل جيد جدًا وتناوله مباشرة بعد طهيه.• مراجعة الطبيب فورًا في حال ظهور إسهال مائي غزير.