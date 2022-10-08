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08 تشرين الأول 2022 - 03:07
08/10/2022 03:07:51
وزير الصحة فراس الأبيض للـLBCI: توقعنا وصول الكوليرا إلى لبنان وبؤرة الإنتشار لا زالت محصورة بمنطقة عكار
وزير الصحة فراس الأبيض للـLBCI: توقعنا وصول الكوليرا إلى لبنان وبؤرة الإنتشار لا زالت محصورة بمنطقة عكار
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