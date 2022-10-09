مصادر وزارة الصحة للـLBCI: تسجيل ١٤ حالة كوليرا جديدة ٣ منها موجودة في مستشفى حلبا الحكومي ٦ حالات منها تعاني من عوارض خفيفة لا تستدعي الدخول الى المستشفى والحالات الخمسة المتبقية لا تعاني من اي عوارض