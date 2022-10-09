آخر الأخبار
09 تشرين الأول 2022 - 11:36
Back

مصادر وزارة الصحة للـLBCI: تسجيل ١٤ حالة كوليرا جديدة ٣ منها موجودة في مستشفى حلبا الحكومي ٦ حالات منها تعاني من عوارض خفيفة لا تستدعي الدخول الى المستشفى والحالات الخمسة المتبقية لا تعاني من اي عوارض

مصادر وزارة الصحة للـLBCI: تسجيل ١٤ حالة كوليرا جديدة ٣ منها موجودة في مستشفى حلبا الحكومي ٦ حالات منها تعاني من عوارض خفيفة لا تستدعي الدخول الى المستشفى والحالات الخمسة المتبقية لا تعاني من اي عوارض Lebanon, news ,lbci ,أخبار تسجيل,للـLBCI,الصحة,وزارة,مصادر,
episodes
مصادر وزارة الصحة للـLBCI: تسجيل ١٤ حالة كوليرا جديدة ٣ منها موجودة في مستشفى حلبا الحكومي ٦ حالات منها تعاني من عوارض خفيفة لا تستدعي الدخول الى المستشفى والحالات الخمسة المتبقية لا تعاني من اي عوارض
Lebanon News
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

الإعلان
إقرأ أيضاً