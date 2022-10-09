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09 تشرين الأول 2022 - 11:36
09/10/2022 11:36:33
مصادر وزارة الصحة للـLBCI: تسجيل ١٤ حالة كوليرا جديدة ٣ منها موجودة في مستشفى حلبا الحكومي ٦ حالات منها تعاني من عوارض خفيفة لا تستدعي الدخول الى المستشفى والحالات الخمسة المتبقية لا تعاني من اي عوارض
مصادر وزارة الصحة للـLBCI: تسجيل ١٤ حالة كوليرا جديدة ٣ منها موجودة في مستشفى حلبا الحكومي ٦ حالات منها تعاني من عوارض خفيفة لا تستدعي الدخول الى المستشفى والحالات الخمسة المتبقية لا تعاني من اي عوارض
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