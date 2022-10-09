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09 تشرين الأول 2022 - 12:13
09/10/2022 12:13:57
فوز لائحة "الصمود النقابي" برئاسة نعمة محفوض في انتخابات نقابة المعلمين في المدارس الخاصة
فوز لائحة "الصمود النقابي" برئاسة نعمة محفوض في انتخابات نقابة المعلمين في المدارس الخاصة
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LBCI News Lebanon
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