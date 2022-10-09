آخر الأخبار
09 تشرين الأول 2022 - 12:13
Back

فوز لائحة "الصمود النقابي" برئاسة نعمة محفوض في انتخابات نقابة المعلمين في المدارس الخاصة

فوز لائحة "الصمود النقابي" برئاسة نعمة محفوض في انتخابات نقابة المعلمين في المدارس الخاصة Lebanon, news ,lbci ,أخبار النقابي,الصمود,quot,لائحة,
episodes
فوز لائحة &quot;الصمود النقابي&quot; برئاسة نعمة محفوض في انتخابات نقابة المعلمين في المدارس الخاصة
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

الإعلان
إقرأ أيضاً