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09 تشرين الأول 2022 - 12:32
09/10/2022 12:32:34
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: الرئيس عون تلقى اتصالا من هوكستين اطلعه خلاله على النتائج الاخيرة للاتصالات حول ترسيم الحدود البحرية مؤكدا ان جولات النقاش خُتمت وتم تحديد الملاحظات وسيرسل الصيغة النهائية للاقتراح خلال الساعات القليلة المقبلة
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: الرئيس عون تلقى اتصالا من هوكستين اطلعه خلاله على النتائج الاخيرة للاتصالات حول ترسيم الحدود البحرية مؤكدا ان جولات النقاش خُتمت وتم تحديد الملاحظات وسيرسل الصيغة النهائية للاقتراح خلال الساعات القليلة المقبلة
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LBCI News Lebanon
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