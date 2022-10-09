آخر الأخبار
09 تشرين الأول 2022 - 15:21
Back

الصايغ لـ"صوت الناس": لا مصلحة بضرب ترشيح ميشال معوض وخوفي ان يكون حزب الله يتسلى بالمعارضة التي تقوم بلعبة تدمير ذاتي وحرق اسماء حتى تدمر نفسها

الصايغ لـ"صوت الناس": لا مصلحة بضرب ترشيح ميشال معوض وخوفي ان يكون حزب الله يتسلى بالمعارضة التي تقوم بلعبة تدمير ذاتي وحرق اسماء حتى تدمر نفسها Lebanon, news ,lbci ,أخبار الناس,quot,الصايغ,
episodes
الصايغ لـ&quot;صوت الناس&quot;: لا مصلحة بضرب ترشيح ميشال معوض وخوفي ان يكون حزب الله يتسلى بالمعارضة التي تقوم بلعبة تدمير ذاتي وحرق اسماء حتى تدمر نفسها
Lebanon News
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

الإعلان
إقرأ أيضاً