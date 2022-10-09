آخر الأخبار
09 تشرين الأول 2022 - 15:21
09/10/2022 15:21:16
الصايغ لـ"صوت الناس": لا مصلحة بضرب ترشيح ميشال معوض وخوفي ان يكون حزب الله يتسلى بالمعارضة التي تقوم بلعبة تدمير ذاتي وحرق اسماء حتى تدمر نفسها
الصايغ لـ"صوت الناس": لا مصلحة بضرب ترشيح ميشال معوض وخوفي ان يكون حزب الله يتسلى بالمعارضة التي تقوم بلعبة تدمير ذاتي وحرق اسماء حتى تدمر نفسها
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الناس,quot,الصايغ,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً