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09 تشرين الأول 2022 - 15:24
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ياسين لـ"صوت الناس": بدون ترسيم لا رئيس ولا حكومة ولا غاز ولا صندوق نقد وهذا ما سمعناه في الجلسات الديبلوماسية ولا رئيس يوم الخميس

ياسين لـ"صوت الناس": بدون ترسيم لا رئيس ولا حكومة ولا غاز ولا صندوق نقد وهذا ما سمعناه في الجلسات الديبلوماسية ولا رئيس يوم الخميس Lebanon, news ,lbci ,أخبار الناس,quot,ياسين,
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ياسين لـ&quot;صوت الناس&quot;: بدون ترسيم لا رئيس ولا حكومة ولا غاز ولا صندوق نقد وهذا ما سمعناه في الجلسات الديبلوماسية ولا رئيس يوم الخميس
Lebanon News
 
 
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