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09 تشرين الأول 2022 - 15:36
09/10/2022 15:36:01
البعريني لـ"صوت الناس": باسيل هو من يعرقل تشكيل الحكومة والرئيس عون يُوافق ثمّ يبدّل رأيه
البعريني لـ"صوت الناس": باسيل هو من يعرقل تشكيل الحكومة والرئيس عون يُوافق ثمّ يبدّل رأيه
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LBCI News Lebanon
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