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09 تشرين الأول 2022 - 15:51
09/10/2022 15:51:07
الصايغ لـ"صوت الناس": دعوة التيار للتفاوض هي دعوة اعلامية لأن الدعوة لا تكون بهذه الطريقة وان لم يحصل تغيير في المعطى العام سنبقى على الموقف الاساسي في دعم معوض يوم الخميس
الصايغ لـ"صوت الناس": دعوة التيار للتفاوض هي دعوة اعلامية لأن الدعوة لا تكون بهذه الطريقة وان لم يحصل تغيير في المعطى العام سنبقى على الموقف الاساسي في دعم معوض يوم الخميس
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LBCI News Lebanon
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