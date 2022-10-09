الصايغ لـ"صوت الناس": دعوة التيار للتفاوض هي دعوة اعلامية لأن الدعوة لا تكون بهذه الطريقة وان لم يحصل تغيير في المعطى العام سنبقى على الموقف الاساسي في دعم معوض يوم الخميس