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09 تشرين الأول 2022 - 15:51
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الصايغ لـ"صوت الناس": دعوة التيار للتفاوض هي دعوة اعلامية لأن الدعوة لا تكون بهذه الطريقة وان لم يحصل تغيير في المعطى العام سنبقى على الموقف الاساسي في دعم معوض يوم الخميس

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الصايغ لـ&quot;صوت الناس&quot;: دعوة التيار للتفاوض هي دعوة اعلامية لأن الدعوة لا تكون بهذه الطريقة وان لم يحصل تغيير في المعطى العام سنبقى على الموقف الاساسي في دعم معوض يوم الخميس
Lebanon News
 
 
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