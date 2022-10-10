في بريتال... مقتل مطلوب وتوقيف ثمانية ومصادرة ممنوعات وأسلحة حربية

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أسفرت المداهمات في بلدتي بريتال وحورتعلا عن مقتل المطلوب م. م. ط. بعدة مذكرات توقيف، كما تم توقيف ثمانية مطلوبين ومصادرة ممنوعات وأسلحة حربية من منازل المطلوبين.وفي التفاصيل، منذ ساعات الفجر الأولى، قامت وحدات معززة من القوى الضاربة في الجيش، بمؤازرة وحدات عسكرية مؤللة، بضرب طوق أمني على مدخل بريتال وجرد حورتعلا ودخلت منازل المطلوبين خلال المداهمة.وقد تعرضت القوة لإطلاق نار من المطلوبين، فرد الجيش على مصادر النيران من أسلحة متوسطة وخفيفة، وعملت القوة على صد مداخل ومخارج بلدتي بريتال وحورتعلا المتجاورتين.كذلك، أوقفت دورية للجيش ثمانية مطلوبين بحقهم مذكرات توقيف عدة (مخدرات وسرقة وسلب وتشليح)، فيما تواصل الوحدات عمليات الدهم مع إستمرار إقفال منافذ ومدخل البلدتين.