الجيش: توقيف مطلوبين وضبط معمل للكبتاغون في بريتال

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أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه في بيان، أن قوة من الجيش بدعم من القوات الجوية نفذت عمليات دهم لمنازل مطلوبين ‏في بلدة بريتال، تخللها تبادل لإطلاق النار.وبحسب البيان، فققد أوقِف المواطنون (ع.ط.) و‏‏(ل.ط.) و(إ.ط.) و(ج.ع.)، كما قُتِل المواطن (م.ط.) أثناء تبادل إطلاق النار، وهم مطلوبون بموجب مذكرات توقيف عدة بجرم تصنيع المخدرات والإتجار بها وسرقة السيارات. وقد ضُبِطَ معمل للكبتاغون ومعدات لتصنيع المخدرات، ‏وأسلحة وذخائر وعدد من السيارات المسروقة.‏وأفادت قيادة الجيش بأن المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.‏