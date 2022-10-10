الجيش: توقيف مطلوبين وضبط معمل للكبتاغون في بريتال

أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه في بيان، أن قوة من الجيش بدعم من القوات الجوية نفذت عمليات دهم لمنازل مطلوبين في بلدة بريتال، تخللها تبادل لإطلاق النار.
وبحسب البيان، فققد أوقِف المواطنون (ع.ط.) و(ل.ط.) و(إ.ط.) و(ج.ع.)، كما قُتِل المواطن (م.ط.) أثناء تبادل إطلاق النار، وهم مطلوبون بموجب مذكرات توقيف عدة بجرم تصنيع المخدرات والإتجار بها وسرقة السيارات. وقد ضُبِطَ معمل للكبتاغون ومعدات لتصنيع المخدرات، وأسلحة وذخائر وعدد من السيارات المسروقة.
وأفادت قيادة الجيش بأن المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.