حاولا سلب سيّارة بالقوّة بعد أن تعرّضا بالضرب لسائقها... وتدخُّل شعبة المعلومات في الوقت المناسب أحبط مخطّطهما

في قوى الأمن الداخلي

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بنتيجة المتابعة والرّصد، تمكّنت إحدى دوريّات شعبة المعلومات، ليل تاريخ 7-10-2022، من توقيف شخصين مجهولَين كانا يتعرّضان بالضرب لسائق سيّارة أجرة من نوع "تويوتا كورولا" في بلدة الفرزل البقاعية، وهما كلٌّ من:- ع. ل. ن. (من مواليد عام ١٩٩٨، سوري)- ع. ع. أ. (من مواليد عام ١٩٩٧، سوري)وباستماع إفادة سائق السّيّارة صرّح أنه كان يقلّهما من محلّة طريق المطار إلى زحلة، مقابل مبلغ من المال، ولدى وصولهم الى الفرزل، أقدما على ضربه على رأسه، محاولان رميه من السّيّارة وسلبه إياها، فبدأ بالصراخ وطلب المساعدة، حيث صودف مرور إحدى دوريّات الشّعبة التي تدخلت على الفور وأوقفت الفاعلَين، بحسب ما أفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بيان.وبالتحقيق مع الموقوفَين، اعترفا بما نُسِبَ إليهما، وأنّهما خطّطا لعملية سلب سيارة الأجرة المذكورة بهدف بيعها، وتقاسم المال بينهما.وبحسب بيان المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.