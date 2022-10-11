آخر الأخبار
11 تشرين الأول 2022 - 02:53
11/10/2022 02:53:52
بو صعب: آمل أن يختم الرئيس عون عهده بالترسيم وعلى عكس ما أشيع لبنان حصل على مطالبه لأنها محقة واليوم توصلنا الى حل يرضي الطرفين والموضوع أصبح بعهدة رئيس الجمهورية
بو صعب: آمل أن يختم الرئيس عون عهده بالترسيم وعلى عكس ما أشيع لبنان حصل على مطالبه لأنها محقة واليوم توصلنا الى حل يرضي الطرفين والموضوع أصبح بعهدة رئيس الجمهورية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار يختم,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً