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11 تشرين الأول 2022 - 03:52
11/10/2022 03:52:29
وزير الطاقة من السراي: شركة توتال وعدتنا بالاسراع بالتنقيب عن النفط في الحقول اللبنانية ولبنان سيصبح دولة نفطية
وزير الطاقة من السراي: شركة توتال وعدتنا بالاسراع بالتنقيب عن النفط في الحقول اللبنانية ولبنان سيصبح دولة نفطية
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LBCI News Lebanon
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