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11 تشرين الأول 2022 - 03:52
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وزير الطاقة من السراي: شركة توتال وعدتنا بالاسراع بالتنقيب عن النفط في الحقول اللبنانية ولبنان سيصبح دولة نفطية

وزير الطاقة من السراي: شركة توتال وعدتنا بالاسراع بالتنقيب عن النفط في الحقول اللبنانية ولبنان سيصبح دولة نفطية Lebanon, news ,lbci ,أخبار شركة,السراي,الطاقة,وزير,
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وزير الطاقة من السراي: شركة توتال وعدتنا بالاسراع بالتنقيب عن النفط في الحقول اللبنانية ولبنان سيصبح دولة نفطية
Lebanon News
 
 
 
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