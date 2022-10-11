بو صعب من عين التينة: سنودع الاتفاق لدى الامم المتحدة وهو ليس بين لبنان ودولة لا نعترف بها انما مع الولايات المتحدة الاميركية والمفاوض اخذ بالاعتبار المطالب اللبنانية