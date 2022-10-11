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11 تشرين الأول 2022 - 05:39
11/10/2022 05:39:22
معلومات الـLBCI: مجلس القضاء الاعلى اجتمع بناء على دعوة وزير العدل برئاسة القاضي غسان عويدات الذي انسحب من الجلسة مع الوصول الى البند المتعلق بتعيين قاض رديف ما افقد الجلسة نصابها
معلومات الـLBCI: مجلس القضاء الاعلى اجتمع بناء على دعوة وزير العدل برئاسة القاضي غسان عويدات الذي انسحب من الجلسة مع الوصول الى البند المتعلق بتعيين قاض رديف ما افقد الجلسة نصابها
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