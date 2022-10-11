معلومات الـLBCI: مجلس القضاء الاعلى اجتمع بناء على دعوة وزير العدل برئاسة القاضي غسان عويدات الذي انسحب من الجلسة مع الوصول الى البند المتعلق بتعيين قاض رديف ما افقد الجلسة نصابها