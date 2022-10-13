النائب أديب عبد المسيح للـLBCI: أدعو كتل المعارضة كافّة لانتخاب معوّض لأنه يتمتّع بالمواصفات التي أقرّتها كل المبادرات المطروحة وأتوقّع أن يكون نواب التغيير في انقسام في جلسة اليوم والمشكلة الوحيدة المتبقية داخل المعارضة هي كتلتهم