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13 تشرين الأول 2022 - 03:10
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النائب أديب عبد المسيح للـLBCI: أدعو كتل المعارضة كافّة لانتخاب معوّض لأنه يتمتّع بالمواصفات التي أقرّتها كل المبادرات المطروحة وأتوقّع أن يكون نواب التغيير في انقسام في جلسة اليوم والمشكلة الوحيدة المتبقية داخل المعارضة هي كتلتهم

النائب أديب عبد المسيح للـLBCI: أدعو كتل المعارضة كافّة لانتخاب معوّض لأنه يتمتّع بالمواصفات التي أقرّتها كل المبادرات المطروحة وأتوقّع أن يكون نواب التغيير في انقسام في جلسة اليوم والمشكلة الوحيدة المتبقية داخل المعارضة هي كتلتهم Lebanon, news ,lbci ,أخبار للـLBCI,المسيح,أديب,النائب,
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النائب أديب عبد المسيح للـLBCI: أدعو كتل المعارضة كافّة لانتخاب معوّض لأنه يتمتّع بالمواصفات التي أقرّتها كل المبادرات المطروحة وأتوقّع أن يكون نواب التغيير في انقسام في جلسة اليوم والمشكلة الوحيدة المتبقية داخل المعارضة هي كتلتهم
Lebanon News
 
 
 
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