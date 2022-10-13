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13 تشرين الأول 2022 - 03:10
13/10/2022 03:10:36
النائب أديب عبد المسيح للـLBCI: أدعو كتل المعارضة كافّة لانتخاب معوّض لأنه يتمتّع بالمواصفات التي أقرّتها كل المبادرات المطروحة وأتوقّع أن يكون نواب التغيير في انقسام في جلسة اليوم والمشكلة الوحيدة المتبقية داخل المعارضة هي كتلتهم
النائب أديب عبد المسيح للـLBCI: أدعو كتل المعارضة كافّة لانتخاب معوّض لأنه يتمتّع بالمواصفات التي أقرّتها كل المبادرات المطروحة وأتوقّع أن يكون نواب التغيير في انقسام في جلسة اليوم والمشكلة الوحيدة المتبقية داخل المعارضة هي كتلتهم
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LBCI News Lebanon
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