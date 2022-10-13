النائب سليم الصايغ للـLBCI: نتوجّه للتصويت كما صوتنا في الجلسة الأولى ونحن على تواصل مع كتلة الاعتدال الوطني ولدينا مقاربة مشتركة في موضوع رئاسة الجمهورية ومبادرة نواب التغيير لم تكتمل وعن مبادرة التيار نقول اننا منفتحون على الجميع