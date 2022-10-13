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13 تشرين الأول 2022 - 03:38
13/10/2022 03:38:33
هادي أبو الحسن للـLBCI: كتلة الاعتدال الوطني لديها مرشّح واضح وطني مؤمن بالطائف لديه خطة اقتصادية واضحة ونسأل بعض كتل المعارضة: لماذا لا نُجمع على اسم النائب معوّض وهو سيادي بامتياز ويُلبّي مواصفات المبادرات؟
هادي أبو الحسن للـLBCI: كتلة الاعتدال الوطني لديها مرشّح واضح وطني مؤمن بالطائف لديه خطة اقتصادية واضحة ونسأل بعض كتل المعارضة: لماذا لا نُجمع على اسم النائب معوّض وهو سيادي بامتياز ويُلبّي مواصفات المبادرات؟
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