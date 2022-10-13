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13 تشرين الأول 2022 - 03:43
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النائب حسن فضل الله للـLBCI: القضية الاساس هي انتخاب رئيس جديد والقوات اللبنانية وبعض الكتل النيابية طرحت مرشّح تحدٍ ولكن "تحدي على مين؟" لذا ندعو للوصول الى مرشّح توافقي وعدم تضييع الوقت بطرح مرشح لا يمكنه الوصول الى سدة الرئاسة

النائب حسن فضل الله للـLBCI: القضية الاساس هي انتخاب رئيس جديد والقوات اللبنانية وبعض الكتل النيابية طرحت مرشّح تحدٍ ولكن "تحدي على مين؟" لذا ندعو للوصول الى مرشّح توافقي وعدم تضييع الوقت بطرح مرشح لا يمكنه الوصول الى سدة الرئاسة Lebanon, news ,lbci ,أخبار للـLBCI,الله,النائب,
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النائب حسن فضل الله للـLBCI: القضية الاساس هي انتخاب رئيس جديد والقوات اللبنانية وبعض الكتل النيابية طرحت مرشّح تحدٍ ولكن &quot;تحدي على مين؟&quot; لذا ندعو للوصول الى مرشّح توافقي وعدم تضييع الوقت بطرح مرشح لا يمكنه الوصول الى سدة الرئاسة
Lebanon News
 
 
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