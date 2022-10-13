النائب حسن فضل الله للـLBCI: القضية الاساس هي انتخاب رئيس جديد والقوات اللبنانية وبعض الكتل النيابية طرحت مرشّح تحدٍ ولكن "تحدي على مين؟" لذا ندعو للوصول الى مرشّح توافقي وعدم تضييع الوقت بطرح مرشح لا يمكنه الوصول الى سدة الرئاسة