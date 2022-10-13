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13 تشرين الأول 2022 - 05:56
13/10/2022 05:56:22
رئيس مجلس النواب طلب من الامانة العامة للمجلس ابلاغ نسخة عن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللبنانية للنواب للاطلاع بعد إقراره في مجلس الوزراء
رئيس مجلس النواب طلب من الامانة العامة للمجلس ابلاغ نسخة عن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللبنانية للنواب للاطلاع بعد إقراره في مجلس الوزراء
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LBCI News Lebanon
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