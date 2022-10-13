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13 تشرين الأول 2022 - 05:56
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رئيس مجلس النواب طلب من الامانة العامة للمجلس ابلاغ نسخة عن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللبنانية للنواب للاطلاع بعد إقراره في مجلس الوزراء

رئيس مجلس النواب طلب من الامانة العامة للمجلس ابلاغ نسخة عن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللبنانية للنواب للاطلاع بعد إقراره في مجلس الوزراء Lebanon, news ,lbci ,أخبار النواب,مجلس,رئيس,
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رئيس مجلس النواب طلب من الامانة العامة للمجلس ابلاغ نسخة عن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللبنانية للنواب للاطلاع بعد إقراره في مجلس الوزراء
Lebanon News
 
 
 
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