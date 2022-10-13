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13 تشرين الأول 2022 - 09:07
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الدفاع المدني: السيطرة على حريق صهريج لنقل المازوت على اوتوستراد المتن السريع (صور)

الدفاع المدني: السيطرة على حريق صهريج لنقل المازوت على اوتوستراد المتن السريع (صور) Lebanon, news ,lbci ,أخبار حريق,السيطرة,المدني,الدفاع,
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الدفاع المدني: السيطرة على حريق صهريج لنقل المازوت على اوتوستراد المتن السريع (صور)
Lebanon News
 
 
 
 
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