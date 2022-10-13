الرئيس عون: بعد التشاور مع الرئيسين بري وميقاتي وبعد إبلاغي من الرئيس الأميركي موافقة إسرائيل وبعد إعلان الحكومة الإسرائيلية موافقتها أعلن موقف لبنان بالموافقة على اعتماد الصيغة النهائية التي أعدها الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية