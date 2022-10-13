آخر الأخبار
13 تشرين الأول 2022 - 13:19
13/10/2022 13:19:07
هوكستين للـLBCI: لقد نجحت حيث فشلت قبل بضع سنوات لذلك هذه جولتي الثانية وأعتقد في بعض الأحيان أن هذه التجربة كانت مفيدة وأن الجزء الأهم كان عندما طلب مني الرئيس بايدن استئناف العمل كوسيط
هوكستين للـLBCI: لقد نجحت حيث فشلت قبل بضع سنوات لذلك هذه جولتي الثانية وأعتقد في بعض الأحيان أن هذه التجربة كانت مفيدة وأن الجزء الأهم كان عندما طلب مني الرئيس بايدن استئناف العمل كوسيط
Lebanon, news ,lbci ,أخبار نجحت,للـLBCI,هوكستين,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً