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13 تشرين الأول 2022 - 13:19
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هوكستين للـLBCI: لقد نجحت حيث فشلت قبل بضع سنوات لذلك هذه جولتي الثانية وأعتقد في بعض الأحيان أن هذه التجربة كانت مفيدة وأن الجزء الأهم كان عندما طلب مني الرئيس بايدن استئناف العمل كوسيط

هوكستين للـLBCI: لقد نجحت حيث فشلت قبل بضع سنوات لذلك هذه جولتي الثانية وأعتقد في بعض الأحيان أن هذه التجربة كانت مفيدة وأن الجزء الأهم كان عندما طلب مني الرئيس بايدن استئناف العمل كوسيط Lebanon, news ,lbci ,أخبار نجحت,للـLBCI,هوكستين,
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هوكستين للـLBCI: لقد نجحت حيث فشلت قبل بضع سنوات لذلك هذه جولتي الثانية وأعتقد في بعض الأحيان أن هذه التجربة كانت مفيدة وأن الجزء الأهم كان عندما طلب مني الرئيس بايدن استئناف العمل كوسيط
Lebanon News
 
 
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