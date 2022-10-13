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13 تشرين الأول 2022 - 13:19
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هوكستين للـLBCI عن الرابح والخاسر في اتفاقية ترسيم الحدود: ليس صحيحاً أن لبنان خسر والعكس صحيح وهذا لم يكن مفيدًا فحسب بل لم يكن صحيحًا لذلك قمنا بتغيير المفاوضات خلال الأشهر القليلة الماضية للنظر إليها بشكل مختلف

هوكستين للـLBCI عن الرابح والخاسر في اتفاقية ترسيم الحدود: ليس صحيحاً أن لبنان خسر والعكس صحيح وهذا لم يكن مفيدًا فحسب بل لم يكن صحيحًا لذلك قمنا بتغيير المفاوضات خلال الأشهر القليلة الماضية للنظر إليها بشكل مختلف Lebanon, news ,lbci ,أخبار والخاسر,الرابح,للـLBCI,هوكستين,
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هوكستين للـLBCI عن الرابح والخاسر في اتفاقية ترسيم الحدود: ليس صحيحاً أن لبنان خسر والعكس صحيح وهذا لم يكن مفيدًا فحسب بل لم يكن صحيحًا لذلك قمنا بتغيير المفاوضات خلال الأشهر القليلة الماضية للنظر إليها بشكل مختلف
Lebanon News
 
 
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