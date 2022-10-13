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13 تشرين الأول 2022 - 13:25
13/10/2022 13:25:20
هوكستين للـLBCI: آمل أنه في غضون أسابيع ستعلن "Total" مع شريكتها "ENI" أنها بدأت في الاستعداد للتنقيب في المياه اللبنانية
هوكستين للـLBCI: آمل أنه في غضون أسابيع ستعلن "Total" مع شريكتها "ENI" أنها بدأت في الاستعداد للتنقيب في المياه اللبنانية
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LBCI News Lebanon
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