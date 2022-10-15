آخر الأخبار
15 تشرين الأول 2022 - 12:09
15/10/2022 12:09:33
باسيل في ذكرى 13 تشرين: قدّمنا التنازل الأكبر من اجل مصلحة البلد ولم نترشّح بعد على الرئاسة وانتبهوا من تغيير رأينا
باسيل في ذكرى 13 تشرين: قدّمنا التنازل الأكبر من اجل مصلحة البلد ولم نترشّح بعد على الرئاسة وانتبهوا من تغيير رأينا
Lebanon, news ,lbci ,أخبار تشرين,ذكرى,باسيل,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً