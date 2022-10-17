قام بعمليات سرقة عدة ضمن مناطق مختلقة... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء الجنوب!

الإعلان

حصلت في الآونة الأخيرة سرقات عدّة في محلّة الكورنيش البحري - صيدا، في أثناء ساعات الليل.وعلى إثر ذلك، كثّفت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي دوريّاتها في المحلّة. ومن خلال التحريّات والرصد، اشتبهت دوريّة من المفرزة المذكورة بشخصٍ يتجوّل في المحلّة بشكل يُثير الرّيبة، فعملت على توقيفه، وتبيّن أنّه يُدعى: م. ح. (من مواليد عام 2008، سوري الجنسية).وبالتحقيق معه من قِبَل عناصر مخفر صيدا القديمة، بحضور مندوبة من جمعية حماية الأحداث، اعترف بقيامه بسرقات متعدّدة في المحلّة المذكورة بتواريخ مختلفة، فضلا عن سرقات عديدة في مناطق لبنانية أخرى، منها طرابلس وبيروت والبترون والعقيبة، بالاشتراك مع ثلاثة قصّر آخرين، وجميعهم من الجنسية السورية.وقد أودع الموقوف مفرزة صيدا القضائية في وحدة الشّرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورطين بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بلاغ.