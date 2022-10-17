لحظة 17 تشرين قبل ثلاث سنوات أسست لتغيير..فكيف إنفجرت تلك اللحظة؟ تابعوا سلسلة تقارير عن هذا الحدث المفصليّ في حياة اللبنانيين ابتداءً من الليلة ضمن النشرة المسائيّة عبر الـLBCI