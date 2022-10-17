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17 تشرين الأول 2022 - 12:28
17/10/2022 12:28:00
لحظة 17 تشرين قبل ثلاث سنوات أسست لتغيير..فكيف إنفجرت تلك اللحظة؟ تابعوا سلسلة تقارير عن هذا الحدث المفصليّ في حياة اللبنانيين ابتداءً من الليلة ضمن النشرة المسائيّة عبر الـLBCI
لحظة 17 تشرين قبل ثلاث سنوات أسست لتغيير..فكيف إنفجرت تلك اللحظة؟ تابعوا سلسلة تقارير عن هذا الحدث المفصليّ في حياة اللبنانيين ابتداءً من الليلة ضمن النشرة المسائيّة عبر الـLBCI
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LBCI News Lebanon
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