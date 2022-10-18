عصابة سرقة سيارات تنشط في محافظتي جبل لبنان وبيروت في قبضة مخفر بعبدا

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توافرت بتاريخ 7-10-2022، معلومات لدى مخفر بعبدا في وحدة الدرك الإقليمي حول إقدام أشخاص مجهولين على سرقة سيارات في المنطقة وجوارها.وعلى الفور ومن خلال المتابعة المكثّفة، تمكّنت دورية من هذا المخفر من توقيف كل من اللبنانيين:- م. خ. ك. (مواليد عام ١٩٨٥)- ن. م. (مواليد عام ١٩٨٩)- م. ع. ك. (مواليد عام ١٩٩٢)- ا. م. (مواليد عام ٢٠٠١)وضبطت ٣ سيارات من نوع: "تويوتا"، "كيا ريو" و"مرسيدس"، كانوا يعملون على سرقتها، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان.وباستماعهم، اعترفوا بما نسب إليهم وبقيامهم سابقاً بسرقة 3 مركبات آلية من نوع: "غولف"، "رينو رابيد" و"فان" من محلة الاشرفية، وبنقلها الى محافظة الشمال، بالاشتراك مع شخص آخر (العمل مستمرّ لتوقيفه).وبحسب بيان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فإن التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.