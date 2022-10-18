أبو فاعور لـ"حوار المرحلة": اتفقنا مع التيار على التخفيف من التوتر لكن هذا لا يخفي أن التيار لا يقوم بدوره المفروض عليه وتجربة عون كانت سوداء وقادت البلاد إلى الدمار والانهيار