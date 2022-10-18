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18 تشرين الأول 2022 - 14:53
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أبو فاعور لـ"حوار المرحلة": اتفقنا مع التيار على التخفيف من التوتر لكن هذا لا يخفي أن التيار لا يقوم بدوره المفروض عليه وتجربة عون كانت سوداء وقادت البلاد إلى الدمار والانهيار

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أبو فاعور لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: اتفقنا مع التيار على التخفيف من التوتر لكن هذا لا يخفي أن التيار لا يقوم بدوره المفروض عليه وتجربة عون كانت سوداء وقادت البلاد إلى الدمار والانهيار
Lebanon News
 
 
 
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