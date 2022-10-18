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18 تشرين الأول 2022 - 14:53
18/10/2022 14:53:16
أبو فاعور لـ"حوار المرحلة": اتفقنا مع التيار على التخفيف من التوتر لكن هذا لا يخفي أن التيار لا يقوم بدوره المفروض عليه وتجربة عون كانت سوداء وقادت البلاد إلى الدمار والانهيار
أبو فاعور لـ"حوار المرحلة": اتفقنا مع التيار على التخفيف من التوتر لكن هذا لا يخفي أن التيار لا يقوم بدوره المفروض عليه وتجربة عون كانت سوداء وقادت البلاد إلى الدمار والانهيار
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LBCI News Lebanon
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