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18 تشرين الأول 2022 - 14:58
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أبو فاعور لـ"حوار المرحلة" حول شروط باسيل الحكومية والتعيينات: لا يستطيع عرقلة البلد فقط لتنفيذ ما يريده وأقول له: ترشّح! فالتعطيل إجرام بحق اللبنانيين و عليه التوقف

أبو فاعور لـ"حوار المرحلة" حول شروط باسيل الحكومية والتعيينات: لا يستطيع عرقلة البلد فقط لتنفيذ ما يريده وأقول له: ترشّح! فالتعطيل إجرام بحق اللبنانيين و عليه التوقف Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,فاعور,
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أبو فاعور لـ&quot;حوار المرحلة&quot; حول شروط باسيل الحكومية والتعيينات: لا يستطيع عرقلة البلد فقط لتنفيذ ما يريده وأقول له: ترشّح! فالتعطيل إجرام بحق اللبنانيين و عليه التوقف
Lebanon News
 
 
 
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