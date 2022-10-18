أبو فاعور لـ"حوار المرحلة" حول شروط باسيل الحكومية والتعيينات: لا يستطيع عرقلة البلد فقط لتنفيذ ما يريده وأقول له: ترشّح! فالتعطيل إجرام بحق اللبنانيين و عليه التوقف