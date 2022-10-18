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18 تشرين الأول 2022 - 14:58
18/10/2022 14:58:35
أبو فاعور لـ"حوار المرحلة" حول شروط باسيل الحكومية والتعيينات: لا يستطيع عرقلة البلد فقط لتنفيذ ما يريده وأقول له: ترشّح! فالتعطيل إجرام بحق اللبنانيين و عليه التوقف
أبو فاعور لـ"حوار المرحلة" حول شروط باسيل الحكومية والتعيينات: لا يستطيع عرقلة البلد فقط لتنفيذ ما يريده وأقول له: ترشّح! فالتعطيل إجرام بحق اللبنانيين و عليه التوقف
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